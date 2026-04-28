Udaff.com закрыли — культовый проект рунета прекратил работу

«Коммерсантъ» сообщает, что популярный в середине 2000-х проект Udaff.com прекратил работу и опубликовал прощальное сообщение.
Объявление появилось 26 апреля. В тексте указано, что проект завершен, а его существование продолжалось дольше, чем планировалось.
Udaff.com получил известность благодаря влиянию на русскоязычный сегмент интернета. На площадке размещали тексты без цензуры на различные темы, при этом пользователи могли оставлять комментарии.
Сформированный внутри сообщества сленг — «превед, медвед!», «аффтар жжот» — стал частью рунета.
В 2008 году вышла книга «Библия падонков, или Учебнег Албанского языка», посвященная языковому феномену, связанному с проектом. В издании описывается история «субкультуры падонков», приведен словарь и тексты в характерной манере.
Автором книги указан создатель сайта Дмитрий Соколовский, однако в ряде источников это ставится под сомнение. Сам он на вопросы о проекте и субкультуре ответил коротко, не проявив интереса к теме.
Соколовскому 56 лет. Проект он запустил в 2000 году, совмещая работу с деятельностью на радио «Европа Плюс».
В одном из интервью в 2006 году он отмечал, что аудитория сайта состоит из разных людей, объединенных отношением к жизни.
По данным Webchart.org, на пике популярности посещаемость Udaff.com достигала почти 16 тыс. уникальных пользователей.
Читайте также: Космодром Свободный появился и закрылся за 11 лет.