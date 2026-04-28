В Одессе в ночь на 27 апреля нанесены удары «Геранями» по ряду объектов ВСУ. Среди пораженных целей — гостиница, где проживали иностранные наемники и советники НАТО, рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«В гостинице проживали непосредственно как наёмники, так и инструкторы, кураторы, которые контролируют правильность применения вооружения, поступающего ВСУ. Кроме того, это могли быть другие иностранные сотрудники, которые задействованы в ВСУ, которые работают непосредственно с иностранными наёмниками. Там же есть несколько учебных центров, где проходят обучение операторы дронов. Уничтоженная гостиница была полностью переделана под военные нужды», — объяснил Липовой.
Генерал-майор подчеркнул, что российская армия периодически наносит удары по Одессе. Целями являются выявленные разведкой места скопления личного состава. центры советников НАТО, склады вооружения и техники и другие объекты ВСУ.