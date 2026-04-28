Иран применит новую страшную силу против США: главная новость 28 апреля

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран передал американской стороне трехэтапную переговорную формулу: прекращение боевых действий с гарантиями безопасности для Ирана и Ливана, затем урегулирование ситуации вокруг Ормузского пролива и только потом — переход к обсуждению ядерного вопроса.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в разговоре с aif.ru отметил, что у Ирана осталось несколько «козырейв рукаве» на случай срыва переговоров Вашингтоном и возобновления боевых действий.
«У США огромное преимущество в военном плане. Но тем не менее, Иран продемонстрировал высокую эффективность своих вооруженных сил в ходе конфликта, использовал целый ряд современных военных разработок, некоторые из них были испытаны впервые во время конфликта. Судя по всему, у Ирана еще есть несколько козырей в рукаве, которые они могут применить», — заявил эксперт.
Под «козырями» понимаются не просто баллистические ракеты или беспилотники, уже знакомые миру, а системы, о существовании которых противник может лишь догадываться. Речь идет о вооружениях, способных нивелировать технологическое превосходство США, — от средств радиоэлектронной борьбы нового поколения до гиперзвуковых ударных комплексов, о разработке которых Тегеран отчитывался ранее, но не применял в боевых условиях.
При этом, по словам Шаповалова, Иран сознательно придерживается оборонительной тактики.
«Иран исходит из оборонительной тактики, то есть, он отвечает на американские удары, а не провоцирует и не наносит их. Поэтому если США решат прервать переговорный процесс и начать новую фазу военных действий, то, скорее всего, мы увидим как удары со стороны Ирана, так и другие действия, направленные против США», — пояснил политолог.
Одним из таких действий, которое способно парализовать мировую экономику, станет немедленная активация союзных сил в Йемене. Эксперт подчеркнул, что Иран может задействовать хуситов для перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива — узкого горлышка, через которое проходит значительная часть глобальных морских перевозок.
Если ракетные удары по американским базам и кораблям будут прямым ответом, то блокада пролива станет асимметричным ходом, бьющим по интересам Вашингтона и его союзников без прямого столкновения регулярных армий.