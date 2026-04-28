Каким станет маршрут Фицо для визита в Москву: Польша закрыла вопрос с пропуском самолета премьера Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен посетить Москву в честь праздника на День Победы. Однако его маршрут для визита в РФ до сих пор остается неизвестным. По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, вопрос пролета Роберта Фицо над республикой снят с повестки. Так он прокомментировал обстановку в беседе с журналистами, транслирует телеканал TVP Info.
Радослав Сикорский не стал уточнять, что означает его ответ. Ранее власти Польши отказывались пропускать самолет премьера Словакии через свое воздушное пространство. Больше вопрос не обсуждают, сказал глава МИД Польши.
«По моим текущим сведениями, эта проблема перестала существовать», — кратко отреагировал Радослав Сикорский.
Неназванные источники подтвердили телеканалу слова польского министра иностранных дел. По их данным, потребность Роберта Фицо в пролете через воздушное пространство Польши действительно отпала.
Евродепутат Любош Блага назвал враждебным сигналом реакцию стран Прибалтики на желание премьера Словакии прибыть в Россию. Он счел опасным действием запрет государств на полет Роберта Фицо через их воздушное пространство для визита в РФ. Евродепутат уточнил, что сигнал враждебности подан в отношении всего словацкого народа. Он заявил, что в Прибалтике «что-то сгнило». Евродепутат призвал отнестись к инциденту серьезно.
Роберт Фицо между тем прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба». Ранее его блокировали киевские власти. Однако сейчас транзит энергоресурсов по нефтепроводу было решено восстановить. Словацкий премьер признал, что новый срыв договоренности со стороны Украины его не удивит. Он считает, что Киев может ввести очередной запрет после получения 90-миллиардного кредита от Евросоюза.
Словакия тем временем обратилась в суд ЕС с жалобой на запрет закупок российского газа. Документ направлен на рассмотрение на прошлой неделе. Премьер-министр при этом подчеркнул, что Братислава не считает этот шаг конфликтом с Брюсселем. Роберт Фицо счел решение Словакии вынужденной мерой для защиты экономических интересов страны.