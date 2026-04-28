Каким станет маршрут Фицо для визита в Москву: Польша закрыла вопрос с пропуском самолета премьера Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен посетить Москву в честь праздника на День Победы. Однако его маршрут для визита в РФ до сих пор остается неизвестным. По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, вопрос пролета Роберта Фицо над республикой снят с повестки. Так он прокомментировал обстановку в беседе с журналистами, транслирует телеканал TVP Info.