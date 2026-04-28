Выбить зубы дракону: раскрыт план наступления в Запорожье

На запорожском направлении у Гуляйполя подразделения ВСУ понесли колоссальные потери. Военный эксперт Матвийчук рассказал подробности.

Источник: Аргументы и факты

Бункеры и другие фортификационные объекты боевики ВСУ, несомненно, сооружают на запорожском направлении, чтобы замедлить продвижение российской армии, сообщил aif.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Как отмечалось, украинские подразделения, в частности батальон «Шквал» и 210-й полк, были разбиты при попытке удержать Воздвиженку возле Гуляйполя. Удары наносились ФАБами и «Геранями». По данным Матвийчука, боевики попали под удар в ходе контратаки, потери противника исчисляются тысячами.

«Думаю, не стоит недооценивать врага: кое-что для замедления продвижения наших войск они делают. Такой застройки, как, например, у Славянска и Краматорска, на запорожском направлении нет. Однако противник возвел укреплённые фортификационные сооружения полевого типа, а также установил бетонные ДОТы (долговременные огневые точки) и ДЗОТы (деревоземляные огневые точки)», — сказал Матвийчук.

«Полагаю, устанавливаются также “зубы дракона”, где-то присутствуют невзрывные противопехотные и противотанковые заграждения», — добавил военный эксперт.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов сообщил, что офицеры НАТО могли быть уничтожены в бункере на запорожском направлении, по которому был нанесен удар расчётом ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Восток».

