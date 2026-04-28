Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Красноярского края массово цветут первоцветы

Массовое цветение первоцветов наблюдается на территории Горного кластера национального парка «Шушенский бор». Яркими фотографиями делятся в соцсетях объединённой дирекции заповедника Саяно-Шушенский и национального парка «Шушенский бор». На полянах можно заметить лилово-розовые цветки кандыка сибирского, белые — ветреницы алтайской и желтые — мать-и-мачехи. Между ними, как живые аксессуары, порхают бабочки, — добавляют в дирекции охраняемой природной территории. Напомним, ранее в Саяно-Шушенском заповеднике ученые определили пол трех котят снежного барса, которые родились в прошлом году у самки по кличке Муся. Фото: Сергей Чумаков.