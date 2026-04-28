На юге Красноярского края массово цветут первоцветы

Массовое цветение первоцветов наблюдается на территории Горного кластера национального парка «Шушенский бор». Яркими фотографиями делятся в соцсетях объединённой дирекции заповедника Саяно-Шушенский и национального парка «Шушенский бор». На полянах можно заметить лилово-розовые цветки кандыка сибирского, белые — ветреницы алтайской и желтые — мать-и-мачехи. Между ними, как живые аксессуары, порхают бабочки, — добавляют в дирекции охраняемой природной территории. Напомним, ранее в Саяно-Шушенском заповеднике ученые определили пол трех котят снежного барса, которые родились в прошлом году у самки по кличке Муся. Фото: Сергей Чумаков.