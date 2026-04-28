Красноярский зоопарк с рептилиями и пауками получил бессрочную лицензию

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю выдало лицензию зоопарку, где содержатся рептилии, пауки и насекомые.
Специалисты проверили организацию и пришли к выводу: она полностью соответствует требованиям законодательства по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.
Отмчается, что 23 апреля 2026 года было принято решение о предоставлении ООО «ТУМАН СТУДИЯ ПРИРОДНОГО ДИЗАЙНА» бессрочного разрешения.
Всего на данный момент в Красноярском крае лицензированы пять зоопарков, два зоотеатра и один цирк.
