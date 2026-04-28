100 лет исполнилось ветерану войны из Нижнего Новгорода Марии Яшмолкиной

Жительница Нижнего Новгорода, ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла Мария Яшмолкина отметила вековой юбилей. 24 апреля ей исполнилось 100 лет. Об этом сообщили в администрации Московского района.
Глава районной администрации Владимир Кропотин лично поздравил именинницу и вручил памятный подарок. В своём обращении он поблагодарил Марию Васильевну за многолетний добросовестный труд, мудрость и стойкость, пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Мария Яшмолкина родилась 24 апреля 1926 года в Марийской АССР, в деревне Шекмено Горномарийского района. Окончив семь классов деревенской школы, она рано начала работать. Все годы Великой Отечественной войны она провела не в окопах, а за рычагами трактора в родном колхозе — заменяла мужчин, ушедших на фронт. И после Победы, вплоть до выхода на пенсию в 70 лет, женщина оставалась верна выбранной профессии тракториста. В общей сложности колхозу она отдала более 40 лет.
На вопрос о секрете долголетия Мария Васильевна ответила просто: всю жизнь прожила в деревне и много трудилась. Её дочь добавила, что у мамы было много испытаний, но она никогда не теряла присутствие духа.
Свой вековой юбилей ветеран встретила в кругу самых близких людей. Почётное звание ветерана труда она получила за многолетнюю и безупречную работу в сельском хозяйстве.