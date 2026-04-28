100 лет исполнилось ветерану войны из Нижнего Новгорода Марии Яшмолкиной

Мария Яшмолкина родилась 24 апреля 1926 года в Марийской АССР, в деревне Шекмено Горномарийского района. Окончив семь классов деревенской школы, она рано начала работать. Все годы Великой Отечественной войны она провела не в окопах, а за рычагами трактора в родном колхозе — заменяла мужчин, ушедших на фронт. И после Победы, вплоть до выхода на пенсию в 70 лет, женщина оставалась верна выбранной профессии тракториста. В общей сложности колхозу она отдала более 40 лет.