Фонтаны Хабаровска «выходят из спячки» в тестовом режиме

Так, в тестовом режиме заработал пешеходный фонтан на стадионе имени Ленина. Напомним, диаметр комплекса составляет 38 метров. Распыляют струи воды 116 клапанов, а дополняют картинку 133 светильника, которые включаются в динамическом режиме. Специалисты осмотрят их, а также проверят работу 22 насосов, которые размещены в технологических помещениях под фонтаном на глубине нескольких метров.