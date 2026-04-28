Фонтаны Хабаровска «выходят из спячки» в тестовом режиме

Сезон фонтанов готовятся открыть в Хабаровске с началом мая. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сейчас специалисты проверяют работу оборудования, проводят тестовые запуски.
Так, в тестовом режиме заработал пешеходный фонтан на стадионе имени Ленина. Напомним, диаметр комплекса составляет 38 метров. Распыляют струи воды 116 клапанов, а дополняют картинку 133 светильника, которые включаются в динамическом режиме. Специалисты осмотрят их, а также проверят работу 22 насосов, которые размещены в технологических помещениях под фонтаном на глубине нескольких метров.
— Специалисты краевой дирекции спортивных сооружений проверяют работу светомузыкального пешеходного фонтана и готовят его к летнему сезону. По традиции фонтан начнет стабильно работать в День Весны и Труда, — проинформировали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.
«Проснулись» и гидротехнические сооружения на городских прудах. Чаши наполнили водой, смонтировали сезонные конструкции, проверили состояние оборудования. Напомним, тот же фонтанный комплекс на верхнем пруду состоит из 30 насосов, 100 подводных светильников и другого оборудования, помимо этого специалисты в преддверии запуска регулируют также лазерное оборудование, громкоговорители.
Напомним, в теплом сезоне хабаровчан и гостей города радуют также фонтан на привокзальной площади, «Одуванчик» — на пересечении улицы Пушкина и Уссурийского бульвара, фонтан «Ручей» — на площади Блюхера и фонтан на пересечении переулка Топографического и улицы Льва Толстого.
Между тем, ведутся работы по подготовке пешеходного фонтана к летнему сезону и в Комсомольске-на-Амуре. Ранее уточнялось, что его запуск запланирован на 16 мая — после достижения оптимальной температуры воздуха и полного оттаивания грунта для корректной работы системы водоснабжения комплекса.