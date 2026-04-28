Бюджет Красноярска за 2025 год исполнен с техническим дефицитом

Отчет об исполнении бюджета Красноярска за 2025 год передали на рассмотрение депутатам городского Совета. Главные цифры: доходная часть составила 71,1 миллиарда рублей (плюс 7,7% к показателю предшествующего года), расходная часть — 71,6 миллиарда рублей (плюс более 10%).
Таким образом технический дефицит составил 0,5 миллиарда рублей. Но в мэрии подчеркнули, что это не свидетельствует о том, что на городские расходы не хватило денег: на начало 2025 года оставался задел с предшествующего периода. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует и объем муниципального долга снижен на 334,3 миллиона рублей.
Львиная часть расходов пришлась на социальную сферу (67%), нацпроекты (15,7 миллиардов), ЖКХ, транспорт и дороги (27%), развитие территории. А также на поддержку участников СВО и их семей. Исполнение бюджета будет рассмотрено на публичных слушаниях в мае, а также на комиссии и сессии Горсовета.