В Красноярском крае начался сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь

В министерстве предоставили более 1100 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Выдача продлится до окончания сезона. Заявления на охоту можно подать на портале госуслуг, а также лично или почтой России. Для получения разрешения после подачи заявления нужно оплатить госпошлину и сумму налогового сбора на глухаря и тетерева.