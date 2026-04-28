Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае начался сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В южной группе округов края с 25 апреля разрешено охотиться на водоплавающую и боровую дичь.

Источник: НИА Красноярск

Территория региона разделена на шесть зон. Традиционно охоту будут открывать по группам округов, в каждой срок охоты составит по 10 дней, отмечает пресс-служба краевого минприроды.

«Наш регион — уникальная территория, служащая домом для множества редких и охраняемых видов птиц. Охота на них категорически запрещена. Особенно в центральных и южных муниципальных округах, где обитают исключительно редкие и малочисленные популяции гусей. Инспекторы охотнадзора напоминают всем посетителям охотничьих угодий о необходимости неукоснительно соблюдать правила охоты и требования пожарной безопасности. Ваша ответственность — сохранение природного богатства региона», — прокомментировал первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков.

В министерстве предоставили более 1100 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Выдача продлится до окончания сезона. Заявления на охоту можно подать на портале госуслуг, а также лично или почтой России. Для получения разрешения после подачи заявления нужно оплатить госпошлину и сумму налогового сбора на глухаря и тетерева.