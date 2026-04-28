Появился график отключения горячей воды в Омске в 2026 году

Документом определяется дата окончания отопительного периода в 2026 году — 27 апреля, а также устанавливается график остановок тепловых сетей АО «Омские распределительные тепловые сети» и остановок тепловых источников АО «Тепловая компания», а также ведомственных теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения в сезоне 2026 года.
Судя по графику, первых абонентов «Омск РТС» начнут отключать уже с 19 мая по 1 июня. Это часть потребителей ТЭЦ-5. А с 20 мая по 2 июня пройдут отключения части потребителей от ТЭЦ-3. Поадресных списков пока нет.
Что касается потребителей «Тепловой компании», для части из них первые отключения пройдут с 27 мая по 9 июня либо с 25 по 31 мая, с 26 мая по 1 июня, с 27 мая по 31 мая с повторным отключением в другие месяцы. Адреса котельных и график отключений по участкам тепловых сетей опубликованы здесь.