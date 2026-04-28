Никитин: создание комфортных условий для службы скорой помощи — важное направление работы облправительства

Губернатор Нижегородской области поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, который отмечается 28 апреля. Текст поздравления распространила пресс-служба главы региона и облправительства.

"Уважаемые сотрудники и ветераны скорой медицинской помощи! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа — это ежедневная и напряженная борьба за здоровье и жизни пациентов, требующая быстроты реакции и высокого профессионализма. Врачи и фельдшеры зачастую оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь, а водители «неотложек» стремятся как можно быстрее доставить пациента в больницу, чтобы выиграть драгоценные минуты.

В Нижегородской области сегодня работают 52 подразделения службы СМП. 260 бригад медиков круглосуточно готовы прийти на помощь нижегородцам. Они справлялись с запредельной нагрузкой в период пандемии коронавируса и продолжают усиленно работают не только во время сезонных пиков заболеваемости, но и каждый день. Это пример истинного служения своему делу.

Создание достойных и комфортных условий для службы скорой помощи в Нижегородской области — важное направление работы правительства региона. За последние несколько лет мы существенно обновили автопарк СМП.

Дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, водители и диспетчеры! Спасибо вам за то, что в самых сложных ситуациях вы приходите на помощь!

От всей души желаю вам крепкого здоровья и благодарных пациентов! С праздником!" — говорится в поздравлении.