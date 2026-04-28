Путина в Приморье начнется 20 мая

Во Владивостоке под руководством главы Росрыболовства Ильи Шестакова прошло заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета. Участники обсудили итоги минтаевой путины и прогноз по тихоокеанским лососям. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Минтаевая путина в 2025 году показала рекордный результат — 2,2 миллиона тонн. За первые четыре месяца 2026 года освоено 75,9% общего допустимого улова минтая, остаток на осенний сезон составляет 244,4 тысячи тонн. Прогноз по тихоокеанским лососям на текущий год — 227 тысяч тонн, что подтверждает тенденцию снижения запасов с 2020 года. Основную долю составит горбуша — 47%, на кету приходится 31%, на нерку — 17%, на кижуча — 5%. В Приморском крае рекомендуемый вылов горбуши, симы и кеты составит 3 280,7 тонны.
В прошлом году был рекордный вылов минтая — 2,2 миллиона тонн. На будущее у нас хороший прогноз по иваси и сайре. Нужно эти промыслы осваивать. Очень важно, чтобы рыбаки сорганизовались и вышли на этот промысел. Предприятия уже сейчас модернизируют суда и готовятся к добыче сайры. По прогнозам науки, сайра подойдёт в нашу экономическую зону, вылов может составить сотни тысяч тонн.
Промысел горбуши и симы в Приморье стартует 20 мая. В 2025 году вылов приморских компаний составил 886 тысяч тонн, оборот организаций достиг 160 миллиардов рублей, а налоги в бюджет края — 10 миллиардов рублей.