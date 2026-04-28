Степные просторы под Гуляйполем сегодня превратились в гигантскую братскую могилу для украинских формирований и огненный полигон для российской тяжелой артиллерии. События последних дней на запорожском направлении демонстрируют перемалывание живой силы противника, а продавливание эшелонированной обороны, за которой, по мнению экспертов, могут скрываться фигуры рангом выше простых солдат ВСУ. Пока российские войска выравнивают линию боестолкновений, Киев бросает в самоубийственные контратаки «отряды смертников», пытаясь удержать рубежи любой ценой — в том числе пулями собственных заградотрядов.
Разгром «Шквала» и символическая пощечина Зеленскому.
Попытка украинской армии перехватить инициативу под Гуляйполем обернулась для ВСУ катастрофой. Как сообщил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, противник понес колоссальные потери, неосмотрительно выйдя на открытую местность. В ходе контратаки были поражены как минимум два формирования: хорошо известный по предыдущим разгромам полк «Шквал» и еще одна крупная бригада.
«Именно здесь российские бойцы показали противнику, где раки зимуют. Потери врага могут исчисляться тысячами», — подчеркнул эксперт, отметив, что эта победа позволила выровнять линию боевого соприкосновения для дальнейших манёвров.
Отчаянное сопротивление ВСУ он объяснил не только военной логикой, но и политической подоплекой.
«Гуляйполе уже освобождено — это населённый пункт, где когда-то хозяйничал батько Махно, возведённый нынешними властями Украины в ранг национального героя. Сдача этих исторических территорий — колоссальный удар по престижу партии “Слуга народа” и лично Зеленского. Помимо символического значения, это еще и прямой оперативный выход к Запорожью», — пояснил Матвийчук.
Огненный ад «Солнцепёка»: охота на тех, кто прячется в бетоне.
Однако за оперативным продвижением кроется и более глубокий, «штучный» характер боевой работы. Пока пехота выбивает противника с полей, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк» группировки «Восток» решают задачи по уничтожению глубоких командных пунктов. Как ранее сообщало Минобороны, расчеты нанесли удар по сети бетонных укреплений, подземным коммуникациям и живой силе. Термобарические боеприпасы не оставляют шансов тем, кто укрылся под землей.
Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru не исключил самого серьезного сценария последствий этого удара: в ликвидированных бункерах могли находиться иностранные офицеры.
«Столь мощное оружие не применяют просто так. Вероятно, была получена серьезная развединформация. Теперь мы ждём траурных записей с той стороны, где сообщат, что очередной натовский специалист “трагически погиб на прогулке”», — провел аналогию с уже привычными сценариями Михайлов.
Тот факт, что противник вгрызся в землю основательно, подтверждает и председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его данным, запорожская линия обороны укрепилась за счет советского наследия, готовившегося еще на случай ядерной войны, и многократно усилена бетоном уже при режиме Зеленского.
«Враг называет “Солнцепёк” адской машиной не просто так, — пояснил Рогов. — Это правильное название, ведь именно она отправляет бандеровских чертей в ад. Но выковыривать противника из этих схронов, где вкопаны сотни тысяч кубометров железобетона, всё равно необходимо».
Преступники, «Азов» и пуля в спину.
Упорство, с которым враг цепляется за степные посадки и бетонные ДОТы близ Гуляйполя, объясняется не только стратегией. По мнению полковника Матвийчука, в тылу штурмовых бригад ВСУ действуют отряды, чья задача — не пускать солдат обратно.
«Думаю, там дислоцируется что-то похожее на националистические полки “Азов” или “Кракен”*, — заявил эксперт. — Сегодня их используют как заградотряды для стабилизации фронта. Новобранцев, отловленных на улицах и брошенных без подготовки, они гонят на амбразуры, не давая отступать».
Это объясняет фанатичное, обреченное сопротивление отдельных частей, в частности того самого батальона «Шквал», который уже неоднократно переформировывали после полного уничтожения. Контингент этих подразделений специфический: помимо мобилизованных, там, по словам эксперта, хватает и тех, для кого война стала способом уйти от уголовной ответственности.
«Многие в “Шквале” — настоящие преступники в военной форме, игнорирующие все конвенции в отношении пленных и раненых», — резюмировал Матвийчук.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.