Принадлежавшие экс-депутату ГД Исаеву имущество и акции обращены в доход государства: выявлен факт коррупции

Бывший депутат Госдумы Ризвангаджи Исаев лишился имущества на 18 миллиардов рублей. Оно обращено в доход государства. Такое решение принял суд после выявления фактов нарушения антикоррупционного законодательства. Так передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Кроме имущества, инстанция также изъяла у экс-депутата акции АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания» и АО «Апшеронскрайгаз». По версии следствия, нарушение бывшим парламентарием антикоррупционного законодательства было допущено в период действия его депутатских полномочий.
Дело Ризвангаджи Исаева рассматривал Ленинский районный суд. Иск направлен не только к бывшему депутату, но и к членам его семьи, а также в отношении аффилированных лиц. Ризвангаджи Исаев, как утвердил суд, использовал свои полномочия для содействия в завладении государственными территориями и объектами муниципальной собственности в Краснодаре.
Всего экс-парламентарий получил городских участков на общую площадь более 615 га. Землю выкупило ООО «Статус» по льготной цене в 15 168 073 рублей. Компания обязалась построить и передать городу объекты инженерной и другой инфраструктуры. Позже организация отказалась от данных условий.
У Ризвангаджи Исаева насчитали в собственности 127 земельных участков. Кроме того, он владел 43 нежилыми зданиями и помещениями, а также 21 жилым домом. Экс-депутат, помимо прочего, имел несколько квартир в Москве, Краснодарском крае и Дагестане. Кадастровая стоимость всего перечисленного составляет около 1,3 миллиарда рублей. Бывший парламентарий помогал своим компаниям получать выгодные заказы. Всё имущество он записывал на ближних и дальних родственников.
Кроме того, суд в Краснодаре удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Изъята также недвижимость аффилированных лиц, включая имущество его дочери и бывшей жены. Они занимали высокие должности. Дочь Александра Чернова — судья Арбитражного краевого суда, а экс-супруга — президент нотариальной палаты Кубани.