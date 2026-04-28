Принадлежавшие экс-депутату ГД Исаеву имущество и акции обращены в доход государства: выявлен факт коррупции

У Ризвангаджи Исаева насчитали в собственности 127 земельных участков. Кроме того, он владел 43 нежилыми зданиями и помещениями, а также 21 жилым домом. Экс-депутат, помимо прочего, имел несколько квартир в Москве, Краснодарском крае и Дагестане. Кадастровая стоимость всего перечисленного составляет около 1,3 миллиарда рублей. Бывший парламентарий помогал своим компаниям получать выгодные заказы. Всё имущество он записывал на ближних и дальних родственников.