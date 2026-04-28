Международная навигация на Амуре откроется на фоне падения туристического спроса

Международная навигация на Амуре, которая свяжет Хабаровск и китайский город Фуюань, откроется уже шестого мая — об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала представитель российского союза туриндустрии в регионе Валентина Асеева. На линию в этом году выйдут как китайские суда, так скоростной глиссер «70 лет Победы».
По словам собеседницы, стоимость туров выходного дня из Хабаровска в Фуюань, которые в прошлом сезоне были крайне популярны у жителей краевого центра, в этом году неприятно удивили путешественников. Так, в нынешнюю навигацию был увеличен как портовый сбор, так и стоимость перевозки. Больше всего цена билета выросла на поездки на судне «70 лет Победы».
— Сегодня стоимость тура выходного дня в Фуюань составляет почти 22 тысячи рублей, конечно, это дороговато для путешественников. Если сравнивать с прошлой навигацией, провести уикэнд в соседнем городе стоило 13−14 тысяч рублей. Поэтому мы ожидаем недогруз по пассажирам в этом году. В связи с подорожанием туристы сейчас ищут альтернативы, среди которых в том числе авиационный транспорт, — отметила Валентина Асеева.
Отметим, что в качестве альтернативных вариантов для путешествия хабаровчане выбирают, например, Харбин — стоимость перелёта туда сейчас практически сравнялась с речным путешествием на судне «70 лет Победы». Также среди рассматриваемых вариантов туры в Яньцзи и Хуньчунь — добраться туда можно на автобусе через Приморский край. Стоимость предложения находится на уровне тура выходного дня в Фуюань по Амуру.