В России утвержден новый перечень стратегически значимых лекарств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Правительство утвердило новый перечень стратегически значимых лекарств — в него вошло 206 наименований.

Источник: НИА Красноярск

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил премьер-министр Михаил Мишустин: «Это, напомню, важнейшие препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми недугами, включая онкологию».

В список, в том числе, вошли лекарства из перечня жизненно важных; вакцины, входящие в национальный календарь профилактических прививок; препараты крови и кровезаменители; средства для лечения некоторых инфекций, социально значимых и представляющих опасность заболеваний.