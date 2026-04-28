В России утвержден новый перечень стратегически значимых лекарств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Правительство утвердило новый перечень стратегически значимых лекарств — в него вошло 206 наименований.
Об этом, как пишет РИА Новости, заявил премьер-министр Михаил Мишустин: «Это, напомню, важнейшие препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми недугами, включая онкологию».
В список, в том числе, вошли лекарства из перечня жизненно важных; вакцины, входящие в национальный календарь профилактических прививок; препараты крови и кровезаменители; средства для лечения некоторых инфекций, социально значимых и представляющих опасность заболеваний.