В Пермском крае 28 апреля ожидается усиление ветра

По данным Пермского ЦГМС — филиала Уральского УГМС, 28 апреля в отдельных районах Пермского края прогнозируются порывы ветра до 18 м/с.
Из-за неблагоприятных погодных условий возможны последствия: перебои в электроснабжении, аварии в системе ЖКХ, а также затруднения на дорогах и рост числа ДТП.
Жителям рекомендуют быть особенно осторожными и по возможности не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и плохо закреплёнными конструкциями. Также не стоит оставлять автомобили вблизи таких объектов.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает основные правила безопасности. Ведомство советует не приближаться к линиям электропередач и при перебоях с электричеством отключать бытовые приборы из сети, соблюдая правила пожарной безопасности.
Пешеходам рекомендуют внимательнее передвигаться по улицам и аккуратно переходить проезжую часть.
Спасатели призывают жителей региона сохранять осторожность и внимательно следить за погодными условиями.