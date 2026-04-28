Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае 28 апреля ожидается усиление ветра

Спасатели призывают жителей региона сохранять осторожность и внимательность.

Источник: Комсомольская правда

По данным Пермского ЦГМС — филиала Уральского УГМС, 28 апреля в отдельных районах Пермского края прогнозируются порывы ветра до 18 м/с.

Из-за неблагоприятных погодных условий возможны последствия: перебои в электроснабжении, аварии в системе ЖКХ, а также затруднения на дорогах и рост числа ДТП.

Жителям рекомендуют быть особенно осторожными и по возможности не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и плохо закреплёнными конструкциями. Также не стоит оставлять автомобили вблизи таких объектов.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает основные правила безопасности. Ведомство советует не приближаться к линиям электропередач и при перебоях с электричеством отключать бытовые приборы из сети, соблюдая правила пожарной безопасности.

Пешеходам рекомендуют внимательнее передвигаться по улицам и аккуратно переходить проезжую часть.

Спасатели призывают жителей региона сохранять осторожность и внимательно следить за погодными условиями.