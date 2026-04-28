В Хабаровском крае предотвратили пожар на балконе и крыше

За отчётный период на территории Хабаровского края чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Подразделения пожарной охраны выезжали на 16 техногенных пожаров, в том числе на четыре случая возгорания сухой растительности, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее— в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Одно из происшествий произошло в Хабаровске: на улице Запарина загорелись домашние вещи и мебель на балконе квартиры. Площадь возгорания составила 2 кв. м, никто не пострадал. Дознаватели МЧС России проводят проверку и выясняют причины случившегося.
Аналогичный инцидент зарегистрирован в Комсомольске на Амуре — в микрорайоне Победы загорелась крыша одноэтажного дома. Площадь пожара достигла 8 кв. м, но пожарные оперативно ликвидировали огонь за 30 минут. Пострадавших нет, дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.
Также стоит отметить, что пожарные и спасатели один раз участвовали в ликвидации последствий ДТП.
Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 12 муниципальных образований края, включая городские округа Хабаровск и Комсомольск на Амуре, а также ряд районов — Бикинский, Вяземский и другие.
Известно также, что на маршруте находится одна туристская группа из трёх человек.
Прогноз погоды на сегодня для Хабаровска: переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер северо западный, 4−9 м/с, температура воздуха составит +11 °C… +13 °C.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru