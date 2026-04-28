В Хабаровске 29 апреля состоится репетиция Парада Победы с участием военной техники

На период репетиций парада в Хабаровске временно изменят маршруты пассажирского транспорта. Тренировки с участием военной техники пройдут 29 апреля, 4 мая с 13:00 до 23:00 и 7 мая с 7:00 до 14:00 на площади имени Ленина, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
По улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара будет временно изменен путь следования следующих муниципальных маршрутов.
Троллейбусы маршрутов № 1, 4, 9 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улицам Льва Толстого, Амурскому бульвару, Шеронова на улицу Муравьёва-Амурского и далее по установленным маршрутам. В обратном направлении — с улицы Муравьёва-Амурского, по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Льва Толстого на улицу Карла Маркса и по установленной схеме.
— Автобусы № 14, 19, 34, 56, 82 в направлении центра города с улицы Карла Маркса будут следовать на улицы Льва Толстого, Амурскому бульвару, Дзержинского на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме. В направлении из центра города маршруты проследуют с улицы Муравьева-Амурского на улицы Волочаевскую, Амурский бульвар, Льва Толстого, Карла Маркса и далее по установленной схеме;
— Маршрут № 21 с улицы Карла Маркса будет следовать на улицы Льва Толстого, Гайдара, Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме;
— Маршрут № 29К с Амурского бульвара будет следовать по улице Льва Толстого на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме.
При прохождении механизированных колонн по улицам Муравьева-Амурского и Карла Маркса, Дикопольцева, Ленина, Амурскому бульвару будет временно изменен путь следования следующих муниципальных маршрутов:
— Троллейбусы № 1,4, 9, 28 в направлении к центру города проследуют с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ленинградской до Железнодорожного вокзала. В обратном направлении по улице Ленинградской через путеводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленным маршрутам.
Автобусы:
— маршрут № 1 Л от железнодорожного вокзала будут следовать по улицам Серышева, Дзержинского на улицу Ленина и далее по установленному маршруту до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута остановка для высадки и посадки пассажиров определена у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
— маршрут № 1С с улицы Ленина будут следовать по улице Волочаевской на улицы Серышева, Ленинградскую до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута остановку для высадки и посадки пассажиров определена у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
— маршрут № 11 при движении на Дворец профсоюзов с Амурского бульвара будут следовать по улице Льва Толстого на улицу Серышева и в обратном направлении по установленной схеме;
— маршруты № 14, 21, 82 в направлении центра города с улицы Карла Маркса будут следовать на улицы Московскую, Ким Ю Чена, Ленинградскую, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме;
— маршрут № 19 в направлении центра города с улицы Карла Маркса будет следовать по улицам Синельникова, Ким Ю Чена, Московскую на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме;
— маршрутов № 13, 26, 70 при движении на Дворец профсоюзов с Амурского бульвара будут следовать по улицам Льва Толстого, Серышева, Ленинградской (до железнодорожного вокзала) и далее по установленной схеме;
— маршрута № 29К с Амурского бульвара будут следовать по улицам Волочаевской, Серышева, Ленинградской (через железнодорожный вокзал), через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме;
— маршрута № 29П с улицы Карла Маркса будут следовать по улицам Синельникова, Ленинградской (на железнодорожный вокзал) и далее по установленной схеме;
— маршрута № 34 от железнодорожного вокзала будет следовать по Амурскому бульвару на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме. В обратном направлении: с улицы Муравьева-Амурского будут следовать по улицам Волочаевской, Серышева до улицы Воронежской и далее по установленной схеме;
— маршрута № 52 с улицы Волочаевской будут следовать по улицам Серышева, Ленинградской (до железнодорожного вокзала), Амурскому бульвару, Дзержинского, Ленина, Волочаевской, Гамарника на улицу Павловича и далее по установленной схеме;
— маршрута № 56 с улицы Московской будут следовать с левым поворотом на улицу Карла Маркса, через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и далее по установленной схеме;
— маршрута № 75 в направлении Автовокзала с улицы Лейтенанта Орлова будут следовать по улицам Волочаевской, 65-летия Победы, проспекту 60-летия Октября, через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и далее по установленной схеме. В направлении от Автовокзала: по улице Ленинградской через путепроводную развязку на проспект 60-летия Октября, улицы 65-летия Победы, Волочаевскую, Лейтенанта Орлова на улицу Гризодубовой и далее по установленной схеме;
— маршрут № 83 с улицы Муравьева-Амурского будут следовать по улицам Волочаевской, Серышева, Ленинградской (через железнодорожный вокзал), через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме;
— маршрута № 83П с улицы Карла Маркса будут следовать по улицам Синельникова, Ленинградской (через железнодорожный вокзал), Амурскому бульвару, улице Дзержинского на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
— маршрута № 88 в направлении центра города будут следовать по улицам Ленинградской, Синельникова, Карла Маркса через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и в обратном направлении по установленной схеме;
— маршрута № 89 в направлении от Автовокзала с улицы Серышева будут следовать по улицам Дзержинского, Ленина, Волочаевской, Гамарника, Павловича на улицу Лейтенанта Орлова и далее по установленной схеме. В направлении Автовокзала будет следовать с улицы Лейтенанта Орлова по улицам Павловича, Гамарника, Волочаевской, Серышева до улицы Воронежской и далее по установленной схеме.
На период прохождения к месту тренировок и концентрации механизированных колонн 29 апреля, 4 мая с 16:00 до 17:00, с 19:00 до 23:00, 7 мая 2024 года с 05:00 до 07:00, с 10:00 до 14:00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам:
— Восточному шоссе от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской;
— улице Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Карла Маркса;
— улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
— улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
— по Амурскому бульвару (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
— улице Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;
— улице Лейтенанта Орлова от улицы Волочаевской до улицы Ленина;
— переулку Облачному от КПП № 2 в/ч до улицы Лейтенанта Орлова.
Движение всех видов транспорта будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС ГАИ. Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании поездок в центральную часть города. Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56 (круглосуточно).