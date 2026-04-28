В Красноярском крае арестовали жителя Москвы за хищение у пенсионерки 1 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, 22-летний житель Москвы арестован на два месяца за хищение 1 миллиона рублей у пенсионерки из Сосновоборска. В марте текущего года юноша прилетел в краевой центр и на такси направился в Сосновоборск. Там его уже ждала пожилая женщина, которая находилась на связи с телефонными мошенниками. Назвав кодовое слово, парень получил от нее сумку с деньгами, более 1 миллиона рублей, и улетел обратно в столицу. Пенсионерка обратилась в полицию, правоохранители задержали курьера в Москве и доставили в Сосновоборск. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. С учетом того, что злоумышленник проживает в другом городе и имеет связи в криминальной среде, прокурор настоял на его аресте. До 15 июня текущего года подозреваемый проведет в СИЗО.