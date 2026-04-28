Пермские артисты выступили на сцене капитал-шоу «Поле чудес»

Артисты из Перми исполнили песню во время выпуска шоу «Поле чудес», сообщает пресс-служба телеканала.
Пермяки приняли участие в музыкальной части капитал-шоу. Фолк-группа «Груша» исполнила песню «Красавица Земля», авторами которой стали также жители Прикамья.
Музыкальный коллектив сочетает в своём выступлении народные традиции и современное звучание.
Напомним, ранее в капитал-шоу принимала участие жительница Березников. Женщина поделилась с сайтом perm.aif.ru, что попасть в программу — её детская мечта. По традиции пермячка привезла с собой гостинцы. Она подарила Леониду Якубовичу набор посикунчиков, книгу с рецептами пермской кухни, коми-пермяцкий разговорник, карту достопримечательностей и сувенирный «Паспорт пермяка».