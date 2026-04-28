Рекордный циклон за 55 лет: в апреле Россию накрыли снег, метели, холод

Снегопад, укутавший Москву белым покрывалом, шокировал москвичей в конце апреля. Синоптик Александр Ильин рассказал, сколько продлится непогода, когда в столицу придет тепло и стоит ли ждать сюрпризов на Первомай.

Источник: Аргументы и факты

Мощный циклон, накрывший столичный регион, превратил привычный весенний пейзаж в зимнюю сказку. За одну ночь Москву засыпало снегом, а столбики термометров устремились к нулевой отметке, образовав на дорогах гололедицу. Этот снегопад стал настоящим испытанием для горожан, уже сменивших зимнюю резину на летнюю, и рекордсменом по количеству осадков.

Как пояснил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, причиной аномальной погоды стал малоподвижный циклон, который продолжит влиять на погоду в ближайшие дни.

«Циклон, который засыпал снегом Подмосковье и Москву, малоподвижен. В течение трех дней именно он будет определять погоду в Московском регионе и центральной части России в целом. Лишь ближе к вечеру среды он начнет медленное смещение в северо-восточном направлении, перерывы в осадках станут более продолжительные. Но даже в четверг мы не останемся совсем без осадков. Пока в ближайшие три дня ночью будет идти снег», — сообщил синоптик.

Ветер, гололед и снежная каша: погода на неделю.

По прогнозам синоптика, расслабляться рано. Самыми холодными днями станут понедельник и вторник, когда дневная температура не поднимется выше +1…+3°C, а к четвергу ночные похолодания усилятся до −2…-4°C.

«Соответственно, на дорогах будет гололедица. При такой температуре снег не растает. На дорогах он будет таять быстрее, будет разбит машинами и превращен в снежную кашу. На газонах, в парках и лесах снег будет лежать достаточно долго. В Москве, скорее всего, снег растает к четвергу, а в Московской области еще на Первомай местами будут отдельные острова снежных полей», — подчеркнул Ильин.

Добавит дискомфорта и сильный, порывистый ветер. В понедельник и вторник его скорость будет достигать 7−12 м/с с порывами до 15−20 м/с. К среде ветер сменит направление на северное и северо-западное, и лишь в четверг стихнет до 2−7 м/с. Важным фактором станет и атмосферное давление: сегодня, по данным специалиста, оно достигнет своего недельного минимума в 725 мм рт. ст., а к среде и четвергу резко вырастет до 750 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Нынешний снегопад уже назвали аномальным. По данным других синоптиков, высота снежного покрова в Москве к утру 27 апреля достигла рекордных 12 см, побив предыдущий рекорд 55-летней давности. Это третий по силе снегопад 27 апреля за всю историю метеонаблюдений столицы.

Снег в конце апреля — причуда природы или норма.

Многие москвичи восприняли снегопад как уникальное явление, однако синоптик Ильин призывает не удивляться, вспоминая прошлые климатические сюрпризы.

«В 2019 году снег тоже выпадал где-то в середине третьей декады. Назвать уникальным сегодняшнее явление нельзя. В 1980 году в Москве снег выпадал 23 мая. Поэтому мы можем удивляться этому явлению, но все происходит в рамках климатических изменений», — пояснил специалист.

Первомай и майские перспективы: когда придет тепло.

Главный вопрос, который сейчас волнует жителей столицы, — какая погода будет на Первомай и дождемся ли мы наконец настоящего весеннего тепла. Синоптик Ильин дал обнадеживающий прогноз: на первые майские праздники погода начнет налаживаться.

«На Первомай, по всей видимости, распогодится. Большая часть дня будет без осадков. Температура воздуха ожидается в районе +7…+11°C, во второй половине дня возможен небольшой дождик», — сказал он.

В пятницу, 1 мая, ветер, терзавший Москву, ослабнет до 2−5 м/с, что сделает отдых на свежем воздухе более комфортным.

Тенденция к потеплению сохранится и в последующие дни. По словам Ильина, потепление будет идти по нарастающей, и к середине первой декады мая, ориентировочно к 5−7 числу, воздух в столичном регионе прогреется до +14…+19°C.

«На Первомай воздух прогреется до +7…+11°C, это все-таки теплее, чем в последние дни апреля. И ждем, что теплые процессы в первой декаде мая будут идти по нарастающей и к середине декады, где-то к 5−7 мая воздух прогреется до +14…+19°C. Пока ситуация видится так», — заключил синоптик.