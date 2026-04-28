Рекордный циклон за 55 лет: в апреле Россию накрыли снег, метели, холод

Мощный циклон, накрывший столичный регион, превратил привычный весенний пейзаж в зимнюю сказку. За одну ночь Москву засыпало снегом, а столбики термометров устремились к нулевой отметке, образовав на дорогах гололедицу. Этот снегопад стал настоящим испытанием для горожан, уже сменивших зимнюю резину на летнюю, и рекордсменом по количеству осадков.
Как пояснил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, причиной аномальной погоды стал малоподвижный циклон, который продолжит влиять на погоду в ближайшие дни.
«Циклон, который засыпал снегом Подмосковье и Москву, малоподвижен. В течение трех дней именно он будет определять погоду в Московском регионе и центральной части России в целом. Лишь ближе к вечеру среды он начнет медленное смещение в северо-восточном направлении, перерывы в осадках станут более продолжительные. Но даже в четверг мы не останемся совсем без осадков. Пока в ближайшие три дня ночью будет идти снег», — сообщил синоптик.
Ветер, гололед и снежная каша: погода на неделю.
По прогнозам синоптика, расслабляться рано. Самыми холодными днями станут понедельник и вторник, когда дневная температура не поднимется выше +1…+3°C, а к четвергу ночные похолодания усилятся до −2…-4°C.
«Соответственно, на дорогах будет гололедица. При такой температуре снег не растает. На дорогах он будет таять быстрее, будет разбит машинами и превращен в снежную кашу. На газонах, в парках и лесах снег будет лежать достаточно долго. В Москве, скорее всего, снег растает к четвергу, а в Московской области еще на Первомай местами будут отдельные острова снежных полей», — подчеркнул Ильин.
Добавит дискомфорта и сильный, порывистый ветер. В понедельник и вторник его скорость будет достигать 7−12 м/с с порывами до 15−20 м/с. К среде ветер сменит направление на северное и северо-западное, и лишь в четверг стихнет до 2−7 м/с. Важным фактором станет и атмосферное давление: сегодня, по данным специалиста, оно достигнет своего недельного минимума в 725 мм рт. ст., а к среде и четвергу резко вырастет до 750 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
Нынешний снегопад уже назвали аномальным. По данным других синоптиков, высота снежного покрова в Москве к утру 27 апреля достигла рекордных 12 см, побив предыдущий рекорд 55-летней давности. Это третий по силе снегопад 27 апреля за всю историю метеонаблюдений столицы.
Снег в конце апреля — причуда природы или норма.
Многие москвичи восприняли снегопад как уникальное явление, однако синоптик Ильин призывает не удивляться, вспоминая прошлые климатические сюрпризы.
«В 2019 году снег тоже выпадал где-то в середине третьей декады. Назвать уникальным сегодняшнее явление нельзя. В 1980 году в Москве снег выпадал 23 мая. Поэтому мы можем удивляться этому явлению, но все происходит в рамках климатических изменений», — пояснил специалист.
Первомай и майские перспективы: когда придет тепло.
Главный вопрос, который сейчас волнует жителей столицы, — какая погода будет на Первомай и дождемся ли мы наконец настоящего весеннего тепла. Синоптик Ильин дал обнадеживающий прогноз: на первые майские праздники погода начнет налаживаться.
«На Первомай, по всей видимости, распогодится. Большая часть дня будет без осадков. Температура воздуха ожидается в районе +7…+11°C, во второй половине дня возможен небольшой дождик», — сказал он.
В пятницу, 1 мая, ветер, терзавший Москву, ослабнет до 2−5 м/с, что сделает отдых на свежем воздухе более комфортным.
Тенденция к потеплению сохранится и в последующие дни. По словам Ильина, потепление будет идти по нарастающей, и к середине первой декады мая, ориентировочно к 5−7 числу, воздух в столичном регионе прогреется до +14…+19°C.
