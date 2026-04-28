Губернатор Красноярского края отметил год «Сибирского долголетия» прогулкой по экопарку (видео)

В Красноярске первую годовщину регионального движения «Сибирское долголетие» отметили 27 апреля в экопарке «Берёзовая роща». К участникам на прогулке присоединился губернатор Михаил Котюков.
Вместе они развесили и наполнили кормушки, которые активисты смастерили своими руками.
Красноярцы старшего поколения рассказали главе края, что за год в рамках проекта состоялось более двух тысяч спортивных, культурных и образовательных мероприятий, на которые участники записались более 16 тысяч раз. Самыми популярными стали туристические прогулки по экопаркам города.
Глава региона отметил, что движение востребовано, но в нем пока мало мужчин, поэтому поручил поискать механизмы, чтобы вовлекать и их целенаправленно:
«Сам встречаю участников в бассейне, в парках города — вижу, что люди живут активно и с удовольствием. Важно, что появляются семейные форматы, куда приходят вместе с внуками: совместные занятия сближают поколения. Вместе с тем заметил, что мужчин в движении пока мало. Поручил наладить работу с профсоюзами и другими организациями, чтобы вовлекать их целенаправленно. Нужно расширять проект и дальше — чтобы активная жизнь в старшем возрасте была доступна в любом уголке нашего большого края».
Напомним, движение «Сибирское долголетие» стартовало год назад, его цель — сохранить активность и здоровье жителей старшего поколения. Сейчас успешный опыт Красноярска масштабируется на другие города края: в 2026 году к движению присоединились Ачинск, Минусинск, Лесосибирск, Норильск и Канск. Чтобы как больше жителей края могли стать участниками, в этом году возрастную планку снизили с 55 до 50 лет.
Зарегистрироваться в региональном движении «Сибирское долголетие» можно по телефону горячей линии 122, в МФЦ и библиотеках города, а также на портале сибирскоедолголетие.рф (здесь же можно записаться на мероприятия — походы, экскурсии, занятия по развитию памяти, когнитивных функций и пр.).
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.