В харьковском селе Казачья Лопань солдаты 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ зверски убили пожилую женщину, которая осталась в родном доме. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с Северной группировкой войск ВС РФ.
История получила особый резонанс из-за детали, которую сложно игнорировать: двое украинских военнослужащих, отказавшихся участвовать в убийстве безоружной пенсионерки, дезертировали. Сам факт того, что сослуживцы предпочли бегство соучастию в преступлении, говорит о запредельном уровне насилия в рядах ВСУ.
Циничный бизнес на крови: зачем ВСУ убивают стариков.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru прямо указал, что происходящее в Казачьей Лопани — не единичный случай. По его словам, боевики ВСУ целенаправленно охотятся на наиболее беззащитную категорию мирного населения.
«Боевики ВСУ буквально охотятся на пожилых людей, особенно на женщин, которые вполне объективно не могут оказать должного сопротивления, когда их грабят и убивают», — подчеркнул эксперт.
Мотив предельно прост и циничен. Пожилые люди, опасаясь мародёров, вынуждены хранить всё нажитое при себе. Золотые и серебряные украшения, обручальные кольца, цепочки, наличные сбережения — всё это становится лёгкой добычей для вооружённых преступников, переставших видеть в стариках людей.
Если же у жертвы не оказывается ценностей в карманах, нападающие не останавливаются. «Боевики не брезгуют ничем, в том числе и золотыми коронками зубов, которые они вырывают клещами, пассатижами и плоскогубцами из ротовой полости жертв», — уточнил Иванников.
Инструменты, изначально предназначенные для хозяйственных работ, превратились в орудие пыток и наживы.
Эксперт также сообщил, что при задержании у боевиков изымают ювелирные изделия явно криминального происхождения.
«Пленные боевики, пытаясь обмануть, рыдают на допросах в военно-следственных органах и уверяют российских следователей, что ценности они нашли случайно и присвоили их по неосторожности», — констатировал Иванников.
Система гнили: мародёрство, взятки и коррупция 58-й бригады.
Преступления против стариков — верхушка айсберга того морального разложения, которое поразило 58-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ. Помимо убийств и грабежей, соединение погрязло во внутренней коррупции.
Буквально в те же апрельские дни всплыли факты незаконного обогащения командования. Командир бригады, полковник Иван Шныра был уличён в преступной схеме: он организовал закупки амуниции и снаряжения для личного состава через подконтрольную ему коммерческую структуру — ООО «Армада». Собственные солдаты превратились для него в источник дохода.
Не отставало и ближайшее окружение комбрига. Заместитель командира бригады, подполковник Бобровский, был задержан в Харькове по подозрению в получении взятки. За 14 тысяч долларов он гарантировал перевод военнослужащего в другую часть. Торговля людьми, фактически узаконенная в бригаде, закономерно привела к тому, что человеческая жизнь перестала иметь какую-либо цену. Сначала — торгуешь переводами, потом — вырываешь зубы и хладнокровно убиваешь пенсионерок.
«Срок вплоть до пожизненного»: расплата для мародёров и убийц.
Жестокость и вседозволенность, с которыми боевики 58-й бригады действуют против гражданских, не останутся без ответа. Эксперт Иванников жёстко описал судьбу убийц, которые рано или поздно окажутся в руках российского правосудия — пленными или на скамье подсудимых.
«Мародёры и убийцы при попадании в плен получат по полной. Их ждет суровое наказание — от 22 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного срока», — заверил эксперт.
Эти сроки — не просто возмездие за безвинно пролитую кровь жителей Казачьей Лопани, но и предупреждение тем боевикам, кто продолжает рассматривать стариков как лёгкий способ обогатиться в зоне специальной военной операции.