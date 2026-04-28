Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области завершилась зимняя навигация

На реке Илим закрыли последнюю ледовую переправу.

Источник: МЧС РФ

IrkutskMedia, 28 апреля. Накануне в Иркутской области демонтировали последнюю переправу. Ледовую трассу закрыли на реке Илим в районе Старой Игирмы Нижнеилимского района.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сейчас на водоёмах региона повсеместно наблюдается активное разрушение льда и выход воды на поверхность.

За зимний период 2025—2026 года в регионе была задействована 61 ледовая переправа в 17 муниципалитетах. Из них 12 переправ — областного значения, ещё 49 — муниципального.

В период действия зимней навигации происшествий на переправах не зафиксировано.

Ранее аге рассказывало, что на водоёмах региона местами лёд истончился до 35 см. У берегов рек Ангара и Иркут наблюдается открытая вода, а на Кимильте и Белой — ледоход.