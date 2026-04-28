В Иркутской области завершилась зимняя навигация

IrkutskMedia, 28 апреля. Накануне в Иркутской области демонтировали последнюю переправу. Ледовую трассу закрыли на реке Илим в районе Старой Игирмы Нижнеилимского района.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сейчас на водоёмах региона повсеместно наблюдается активное разрушение льда и выход воды на поверхность.
За зимний период 2025—2026 года в регионе была задействована 61 ледовая переправа в 17 муниципалитетах. Из них 12 переправ — областного значения, ещё 49 — муниципального.
В период действия зимней навигации происшествий на переправах не зафиксировано.
Ранее аге рассказывало, что на водоёмах региона местами лёд истончился до 35 см. У берегов рек Ангара и Иркут наблюдается открытая вода, а на Кимильте и Белой — ледоход.