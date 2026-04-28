Президент РФ дал поручение — цифровые платформы в образовании проверят

По итогам совещания с членами правительства 4 марта 2026 года президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проанализировать применение цифровых платформенных решений в сфере образования.
Задача поставлена совместно с исполнительными органами субъектов РФ. Необходимо оценить текущую практику использования таких решений и подготовить предложения по их дальнейшему внедрению.
Отдельно поручено определить меры по снижению рисков, связанных с применением цифровых платформ в образовательном процессе.
Срок исполнения установлен до 1 декабря 2026 года.
Ранее глава государства указывал, что развитие системы образования напрямую связано с ростом кадрового потенциала страны.
В числе приоритетов обозначены модернизация техникумов и колледжей, а также обновление системы среднего профессионального образования с учетом потребностей рынка труда.
