Прокуратура заставила администрацию Ванино включить свет у детского сада

В Ванино местную администрацию через суд заставили установить освещение на участке, который находится в непосредственной близости от детского сада «Золотая рыбка». Каждое утро и каждый вечер родители с детьми пересекали дорогу в полной темноте, и сколько это продолжалось, теперь предстоит выяснять, сообщает прокуратра Хабаровского края.