Прокуратура заставила администрацию Ванино включить свет у детского сада

Каждое утро и каждый вечер родители с детьми пересекали дорогу в полной темноте, и сколько это продолжалось, теперь предстоит выяснять правоохранителям.

В Ванино местную администрацию через суд заставили установить освещение на участке, который находится в непосредственной близости от детского сада «Золотая рыбка». Каждое утро и каждый вечер родители с детьми пересекали дорогу в полной темноте, и сколько это продолжалось, теперь предстоит выяснять, сообщает прокуратра Хабаровского края.

Проверка, которую провело надзорное ведомство, вскрыла вопиющий факт: стационарное уличное освещение на переходе попросту отсутствовало. Ситуация прямо нарушала законодательство о безопасности дорожного движения и создавала реальную угрозу для пешеходов, причем самых маленьких.

Прокурор района отреагировал жестко и без промедлений. Главе администрации поселения внесли представление с требованием немедленно устранить нарушение. Также чиновнику вменили часть 1 статьи 12.34 КоАП РФ — несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Сейчас все нарушения устранены. Уличное освещение на пешеходном переходе по улице Краснофлотской восстановлено, и родители воспитанников «Золотой рыбки» теперь могут не вглядываться в темноту, переходя дорогу с колясками и за руку с малышами.