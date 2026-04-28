В южных округах Красноярского края стартовал яровой сев

Министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев отметил, что из-за снегопадов во второй половине апреля полевые работы сдвинулись в среднем на две недели. Однако краткосрочный прогноз погоды благоприятный, поэтому все силы брошены на посевную. Массово хозяйства планируют выйти в поле в первой декаде мая. Обеспечение аграриев техникой и материалами министерство держит на постоянном контроле.