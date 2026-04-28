В южных округах Красноярского края стартовал яровой сев

Аграрии южных территорий Красноярского края открыли посевной сезон. Хозяйства занимаются закрытием влаги и подкормкой озимых. В Каратузском, Курагинском, Шушенском и Балахтинско-Новосёловском округах приступили к высеву зерновых — преимущественно пшеницы и овса.
По данным на 27 апреля, влага закрыта на 70 тысячах гектаров, яровыми засеяно 350 гектаров. В Шушенском районе фермеры начали сажать лук и картофель.
Министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев отметил, что из-за снегопадов во второй половине апреля полевые работы сдвинулись в среднем на две недели. Однако краткосрочный прогноз погоды благоприятный, поэтому все силы брошены на посевную. Массово хозяйства планируют выйти в поле в первой декаде мая. Обеспечение аграриев техникой и материалами министерство держит на постоянном контроле.
Семенами зерновых, зернобобовых, сои и рапса регион обеспечен полностью. Картофелем — на 97% (остальное поступит в начале мая), овощами — на 87,3%. Овощеводы традиционно заключат договоры на поставку семян в мае. Требованиям стандарта соответствуют 95% семян зерновых, зернобобовых и круп.
В хозяйства доставлено более 138 тысяч тонн минеральных удобрений, поставки продолжаются. Техника готова к работе, дефицита запчастей и расходников нет, ГСМ поступают по графику.
