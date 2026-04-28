Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В южных округах Красноярского края стартовал яровой сев

Семенами зерновых, зернобобовых, сои и рапса регион обеспечен полностью.

Аграрии южных территорий Красноярского края открыли посевной сезон. Хозяйства занимаются закрытием влаги и подкормкой озимых. В Каратузском, Курагинском, Шушенском и Балахтинско-Новосёловском округах приступили к высеву зерновых — преимущественно пшеницы и овса.

По данным на 27 апреля, влага закрыта на 70 тысячах гектаров, яровыми засеяно 350 гектаров. В Шушенском районе фермеры начали сажать лук и картофель.

Министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев отметил, что из-за снегопадов во второй половине апреля полевые работы сдвинулись в среднем на две недели. Однако краткосрочный прогноз погоды благоприятный, поэтому все силы брошены на посевную. Массово хозяйства планируют выйти в поле в первой декаде мая. Обеспечение аграриев техникой и материалами министерство держит на постоянном контроле.

Семенами зерновых, зернобобовых, сои и рапса регион обеспечен полностью. Картофелем — на 97% (остальное поступит в начале мая), овощами — на 87,3%. Овощеводы традиционно заключат договоры на поставку семян в мае. Требованиям стандарта соответствуют 95% семян зерновых, зернобобовых и круп.

В хозяйства доставлено более 138 тысяч тонн минеральных удобрений, поставки продолжаются. Техника готова к работе, дефицита запчастей и расходников нет, ГСМ поступают по графику.

Ранее мы сообщали, что жителей Красноярского края предупредили о подъёме уровня воды в реках.