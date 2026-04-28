Получат ад: офицер сказал, что ждет боевиков за убийство бабушки у Харькова

Боевики ВСУ, жестоко убившие пенсионерку в селе Казачья Лопань Харьковской области, при попадании на скамью подсудимых в РФ получат сроки вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Telegram-канал «Северный ветер», связанный с северной группировкой войск ВС РФ, сообщил, что солдаты ВСУ из 58-й отдельной мотопехотной бригады зверски убили пенсионерку, которая осталась в Казачьей Лопани в Харьковской области. Двое боевиков, отказавшихся участвовать в убийстве женщины, дезертировали.
«Мародеры и убийцы при попадании в плен получат по полной. Их ждет суровое наказание — от 22 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного срока», — сказал Иванников, отвечая на вопрос о том, как РФ ответит на убийство боевиками ВСУ мирных жителей.
Также эксперт отметил, что пожилые люди, в особенности женщины, чаще всего становятся жертвами боевиков, так как носят при себе оставшиеся немногочисленные драгоценности и не способны дать отпор.
«Поведение боевиков объясняется тем, что пожилые люди носят с собой все немногие нажитые ценности: золотые и серебряные ювелирные изделия, цепочки и обручальные кольца, деньги. Боевики не брезгуют ничем, в том числе и золотыми коронками зубов, которые они вырывают клещами, пассатижами и плоскогубцами из ротовой полости жертв», — подчеркнул Иванников.
В последние дни 58-я бригада ВСУ фигурировала и в ряде других скандалов. Например, командир бригады, полковник Иван Шныра был уличен в незаконном обогащении. Он организовал закупки снаряжения для своего подразделения через подконтрольную ему фирму ООО «Армада».
Также в апреле заместитель командира бригады, подполковник Бобровский был задержан в Харькове по подозрению в получении взятки в размере 14 тысяч долларов за перевод военнослужащего в другую часть.