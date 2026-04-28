30 апреля в прокат выходит фильм «Семь верст до рассвета»

30 апреля в кинотеатрах Хабаровска и по всей стране стартует прокат военной драмы «Семь верст до рассвета». Картина основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге крестьянина Матвея Кузьмина — самого пожилого Героя Советского Союза, чья история связана с событиями Великой Отечественной войны.
Действие фильма разворачивается зимой 1942 года в оккупированной Псковской области. По сюжету Кузьмин соглашается провести немецкий отряд в тыл Красной армии, но на самом деле ведёт врага по ложному маршруту, выводя его под огонь советских солдат. Этот поступок стоил ему жизни, но позволил сорвать вражескую операцию.
Создатели картины сделали акцент не только на военной составляющей, но и на внутреннем выборе героя. Это история о человеке, который внешне может казаться замкнутым и даже чужим для окружающих, но в решающий момент проявляет силу характера и готовность к самопожертвованию.
Главную роль исполнил Фёдор Добронравов, также в фильме снялись Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артём Быстров и другие известные актёры. Кастинг и работа с образами были направлены на то, чтобы передать не только события, но и атмосферу времени.
Съёмки проходили в Псковской области, где команда воссоздавала деревенскую жизнь 40-х годов и военную обстановку. Для этого использовали реальные исторические материалы, консультировались с экспертами и работали с архивами, чтобы добиться максимальной достоверности.
Картина уже привлекла внимание профессионального сообщества — её включили во внеконкурсную программу Московского международного кинофестиваля. Это один из первых показов, где зрители смогли оценить фильм до широкого проката.
Авторы проекта отмечают, что «Семь верст до рассвета» — это не только военная драма, но и попытка напомнить о личных историях подвига, которые стоят за большими событиями истории. Картина выходит в прокат накануне майских праздников и ориентирована на широкую аудиторию.