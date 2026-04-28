В Красноярске ко Дню танца пройдет гала-концерт «Мастера танца»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 9 апреля, в Международный день танца, в Красноярской филармонии состоится гала-концерт «Мастера танца», объединяющий ведущие хореографические коллективы региона.
Проект реализуется с 2021 года по инициативе министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова и выстроен как итог крупного конкурсного отбора. В этом сезоне из 130 заявок экспертная комиссия и режиссерско-продюсерская группа отобрали 12 номеров, которые будут представлены на сцене.
Программа формируется как панорама танцевальных практик — от народной хореографии до современных направлений. Каждый номер рассматривается как самостоятельное высказывание, построенное на взаимодействии пластики, музыки и сценического решения.
«Главная идея этого года — показать, как танец объединяет разные направления и школы. Мы не противопоставляем стили, а выстраиваем общее пространство танцевальной культуры», — отметила режиссер проекта Дарья Аносова.
В концерте примут участие Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко, «Свободный балет» под руководством Валерия Терешкина, ансамбль «Енисейские зори» имени Г. М. Петухова, Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского и другие коллективы.
Гала-концерт завершит конкурсную программу и станет ключевым событием танцевального сезона региона.
