В РФ создадут цифровой двойник города для дальнего космоса

Модель будет воспроизводить условия жизни на Луне и Марсе.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Специалисты начинают работу над созданием цифрового двойника города, на котором будут отрабатываться модели производства рациона для внеземных миссий. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

«Мы сейчас только начинаем и будем как раз создавать цифровой двойник будущего города, на котором будем проигрывать все возможные сценарии производства рационов для внеземных поселений. Они будут выявлять ошибки, с которыми мы должны сталкиваться вживую», — рассказал он на полях круглого стола фракции партии «Единая Россия» в Московской городской думе «Космическое предпринимательство: как технологии для космоса становятся решениями для жизни, медицины и городской экономики».

По его словам, в рамках создаваемой с помощью искусственного интеллекта модели будут имитироваться условия Луны и Марса. Среди задач проекта — понять, как можно произвести продукты, сохранить урожай, переработать отходы, приготовить пищу и съесть ее с учетом социально-культурных норм в условиях миссии.

