Прокуратура вернула Приморью земли лагеря «Космос» на Де-Фризе

Муниципалитету Надеждинского округа Приморского края вернули землю и постройки бывшего детского лагеря «Космос» на полуострове Де-Фриз. Они почти 20 лет числились в частной собственности после сомнительной сделки. По данным прокуратуры региона, суд при новом рассмотрении признал цепочку сделок с этими участками незаконной и обязал нынешних владельцев вернуть имущество в муниципальную собственность.
Речь идёт о 17 земельных участках и 17 объектах недвижимости общей площадью около 0,7 гектара — это часть территории лагеря «Космос», который в советское время принимал детей недалеко от Владивостока. В 2008 году этот массив недвижимости вывели из муниципальной собственности и продали физическому лицу более чем за 11 млн рублей, после чего участки несколько раз делили и перепродавали, и к моменту спора они оказались уже у трёх разных владельцев.
Прокуратура Надеждинского района посчитала такую приватизацию незаконной и подала иск: ведомство потребовало признать сделки недействительными, истребовать землю и здания из частного владения и вернуть их муниципалитету. Одновременно прокуроры добивались обеспечительных мер — временного запрета пользоваться спорными участками и проводить с ними новые сделки на время разбирательства.
Первый круг в судах прокуратура проиграла: в ноябре 2024 года Надеждинский районный суд отказал удовлетворить иск, а апелляция оставила это решение без изменений. После этого надзорное ведомство пошло в кассацию, указав на ошибки в применении норм материального и процессуального права.
В ноябре 2025 года кассационный суд согласился с доводами прокуроров, отменил решения нижестоящих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение. При повторном разбирательстве суд первой инстанции уже встал на сторону прокуратуры и полностью удовлетворил её требования.
В прокуратуре обещают, что проследят за тем, как решение вступит в силу и будет исполнено.
Дело «Космоса» вписывается в общую кампанию по деприватизации бывших детских лагерей: по искам прокуратуры в муниципальную и государственную собственность уже вернули пять таких объектов в крае.