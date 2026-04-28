Красноярск украшают к 9 Мая

В мэрии Красноярска рассказали и показали, как улицы города украшают ко Дню Победы.
Так, баннерные растяжки и красные флаги уже разместили на надземных пешеходных переходах по улицам Вейнбаума и Партизана Железняка, а также в створе Октябрьского моста.
На Ярыгинской набережной традиционно установили инсталляцию из кубов с датами Великой Отечественной войны.
На кольцевых развязках, перекрестках, в парках и скверах установят флаговые композиции и различные флагштоки. Они появятся на Предмостной площади, в парках Гвардейский, имени Гагарина, Солнечная поляна, сквере Космонавтов, на улице 60 лет образования СССР и у скульптурной композиции «Под знаменем победы» на Свердловской. Также красные флаги вывесят на опорах освещения вдоль Октябрьского и Коммунального мостов, улиц Шахтёров, Игарская, Попова и Свердловская.
«Концепцию оформления Красноярска к 9 Мая ежегодно разрабатывает управление архитектуры, а украшением города занимается МАУ “Красгорпарк”», — напомнили в телеграм-канале администрации «ГрадВестник».
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.