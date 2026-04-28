Красноярск украшают к 9 Мая

На кольцевых развязках, перекрестках, в парках и скверах установят флаговые композиции и различные флагштоки. Они появятся на Предмостной площади, в парках Гвардейский, имени Гагарина, Солнечная поляна, сквере Космонавтов, на улице 60 лет образования СССР и у скульптурной композиции «Под знаменем победы» на Свердловской. Также красные флаги вывесят на опорах освещения вдоль Октябрьского и Коммунального мостов, улиц Шахтёров, Игарская, Попова и Свердловская.