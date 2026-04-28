Юрий Трутнев: «Нужно сделать молодёжь сильнее и научить её защищать страну»

Участников будут учить не только базовым приёмам защиты, но и тому, как вести себя в конфликтной ситуации, оценивать угрозу и действовать без лишнего риска.

В Хабаровском крае в центре «ВОИН» появилось новое направление подготовки — программа «Самооборона. 1 уровень». Её разработали совместно с Российским союзом боевых искусств, и регион уже готов приступить к обучению курсантов.

Курс рассчитан на молодых людей от 14 до 35 лет и включает в себя 36 академических часов. Участников будут учить не только базовым приёмам защиты, но и тому, как вести себя в конфликтной ситуации, оценивать угрозу и действовать без лишнего риска.

Программа построена как практическая: занятия проходят в парах, с отработкой различных сценариев, в том числе с имитацией реальных угроз. Отдельное внимание уделяется правовым аспектам — курсанты разбирают, где проходит граница допустимой самообороны.

«Наша задача — сделать ребят сильнее и научить их защищать себя и страну. Важно, чтобы обучение было интересным и по-настоящему вовлекало. Мы видим, как формируется команда и растёт мотивация», — сказал заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО, председатель наблюдательного совета центра «ВОИН» Юрий Трутнев.

Новая программа станет базовой ступенью: в дальнейшем планируется расширение курса до нескольких уровней подготовки. В центре рассчитывают, что это направление станет одним из ключевых в системе обучения, где делают ставку не только на физическую подготовку, но и на дисциплину, устойчивость и умение принимать решения в сложных ситуациях.

Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
