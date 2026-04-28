«Вагоны-теплушки» открылись на красноярском острове Татышев в преддверии 9 Мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в Татышев-парке в преддверии Дня Победы начала работу интерактивная выставка «Вагоны-теплушки». Экспозиция посвящена вкладу регионов в Победу и рассказывает о жизни фронта и тыла.

Источник: НИА Красноярск

Посетители могут увидеть реконструированные железнодорожные вагоны военного времени — именно в таких на фронт отправляли солдат и технику, а также перевозили эвакуированные предприятия. Внутри воссоздана атмосфера 1940-х годов и показано, как жители Красноярского края, Хакасии и Тувы вместе работали ради Победы.

В экспозиции представлены подлинные музейные предметы: оружие, обмундирование, предметы быта, фронтовые письма и копии архивных документов. Дополняет выставку стилизованный перрон, который помогает глубже погрузиться в атмосферу военного времени.

Гости выставки также могут бесплатно получить георгиевскую ленту и принять участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика».

Выставка будет работать ежедневно с 11:00 до 17:00 до 17 мая.

0+