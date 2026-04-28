В Якутске простились с Героем России Алексеем Петровым

Как поделился Герой России Андрей Григорьев, он был боевым товарищем Петрова. «Мы были в одной роте. С первых дней он проявил себя, много раз мы слышали о его мужестве, храбрости. Это большая утрата для всех», — сказал он. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, участник СВО Петр Шамаев назвал кончину Петрова большой утратой. «[Он часто] встречался с молодежью, несмотря на сложный путь, который он прошел», — сказал министр. Глубокие соболезнования от имени всех участников СВО из Якутии выразил Герой России Александр Колесов.