В Якутске простились с Героем России Алексеем Петровым

ЯКУТСК, 28 апреля. /ТАСС/. Церемония прощания с Героем России, уроженцем Якутии Алексеем Петровым состоялась в Якутске в Государственном театре оперы и балета, передает корреспондент ТАСС.
Проститься пришли родные, друзья, государственные деятели, активисты и соратники.
«Мы сегодня собрались, чтобы проводить в последний путь нашего соратника, боевого товарища, Героя России Алексея Рафаэловича Петрова, который безвременно ушел от нас. Я от имени всего многонационального народа республики передаю свои искренние соболезнования родным и близким, друзьям, соратникам. Алексей Рафаэлович прожил недолгую, но очень яркую жизнь, жизнь настоящего Героя, настоящего защитника нашего Отечества», — сказал глава Якутии Айсен Николаев в прощальной речи, отметив, что военнослужащий был добрым, открытым человеком, желающим развивать родной край.
Как поделился Герой России Андрей Григорьев, он был боевым товарищем Петрова. «Мы были в одной роте. С первых дней он проявил себя, много раз мы слышали о его мужестве, храбрости. Это большая утрата для всех», — сказал он. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, участник СВО Петр Шамаев назвал кончину Петрова большой утратой. «[Он часто] встречался с молодежью, несмотря на сложный путь, который он прошел», — сказал министр. Глубокие соболезнования от имени всех участников СВО из Якутии выразил Герой России Александр Колесов.
В Якутии создана правительственная комиссия, которая занимается организацией церемоний прощания и оказанием необходимой помощи родным и близким военнослужащего.
О Герое России.
Ефрейтор Петров с позывным Медведь в зоне проведения специальной военной операции проявил храбрость, штурмовал позиции противника, освобождал населенные пункты и лично уничтожил несколько пулеметных точек. Он ликвидировал десятки боевиков и единиц техники. В ходе ожесточенных боев получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги. Он участвовал в десятках штурмов и пережил восемь дней окружения фактически в одиночку.
6 июля 2025 года указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Петрову было присвоено звание Героя России. Он стал 12-м по счету Героем России из Якутии.
Петров родился 13 декабря 1984 года в Магасском наслеге Верхневилюйского района Якутии. Окончил Магасскую общеобразовательную школу и после пошел в армию. Служил в Приморском крае. После армии работал в разных сферах. 22 июня 2024 года он стал бойцом специальной военной операции. Служил в рядах 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады.