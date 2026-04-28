В Комсомольске-на-Амуре приступили к обустройству нового сквера

Специалисты подрядной организации приступили к благоустройству нового сквера в Комсомольске-на-Амуре — общественное пространство появился в Привокзальном районе города у школ № 6 и № 23. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», данная территория была выбрана местными жителями во время Всероссийского голосования весной прошлого года.
По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, сквер благоустраивается благодаря национальному проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и народной программе политической партии «Единая Россия».
— В настоящее время сотрудники подрядной организации занимаются снятием старого асфальтового покрытия и демонтажом бордюрных камней. После того, как данные процедуры будут завершены, специалисты приступят к установке новых бордюров, разобьют клумбы, выложат дорожки из брусчатки и поставят малые архитектурные формы, — рассказали в мэрии.
Напомним, что ранее по президентскому нацпроекту поблизости была благоустроена пешеходная аллея — она протянулась от улицы Вокзальной до школы № 6. Помимо этого в Привокзальном микрорайоне обновили скверы на Магистральном шоссе и улице Дикопольцева, Аллею Энтузиастов и создали сквер медиков.