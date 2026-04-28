Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре приступили к обустройству нового сквера

Общественное пространство создадут в Привокзальном микрорайоне.

Источник: Хабаровский край сегодня

Специалисты подрядной организации приступили к благоустройству нового сквера в Комсомольске-на-Амуре — общественное пространство появился в Привокзальном районе города у школ № 6 и № 23. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», данная территория была выбрана местными жителями во время Всероссийского голосования весной прошлого года.

По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, сквер благоустраивается благодаря национальному проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и народной программе политической партии «Единая Россия».

— В настоящее время сотрудники подрядной организации занимаются снятием старого асфальтового покрытия и демонтажом бордюрных камней. После того, как данные процедуры будут завершены, специалисты приступят к установке новых бордюров, разобьют клумбы, выложат дорожки из брусчатки и поставят малые архитектурные формы, — рассказали в мэрии.

Напомним, что ранее по президентскому нацпроекту поблизости была благоустроена пешеходная аллея — она протянулась от улицы Вокзальной до школы № 6. Помимо этого в Привокзальном микрорайоне обновили скверы на Магистральном шоссе и улице Дикопольцева, Аллею Энтузиастов и создали сквер медиков.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше