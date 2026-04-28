Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные уничтожили 42 тяжелых дрона ВСУ

Потери ВСУ в результате действий бойцов ВС РФ за сутки составили 42 тяжелых боевых октокоптера и 26 пунктов управления беспилотной авиацией.

Источник: Аргументы и факты

В результате действий группировки войск «Север» за последние сутки украинская сторона понесла потери в сфере беспилотной техники и инфраструктуры управления. По данным военных, были уничтожены десятки единиц тяжёлых боевых дронов, а также ряд объектов, обеспечивающих их координацию.

Начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых отметил, что в ходе операций выявлены и ликвидированы пункты управления беспилотной авиацией, а также беспилотники самолётного типа и тяжёлые октокоптеры. Кроме того, были выведены из строя различные транспортные средства, включая квадроциклы, мотоцикл и багги, а также роботизированные комплексы.

Также отмечается уничтожение складов с материальными ресурсами, что, по оценке военных, снижает возможности противника по обеспечению своих подразделений. Операции продолжаются в рамках текущих боевых задач.

Ранее расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» Вооружённых сил России сорвали попытку наступления украинских формирований на запорожском направлении специальной военной операции.