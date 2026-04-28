В Москве прогнозируют облачную погоду и до 4 градусов тепла

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 2 до плюс 4 градусов. В ночь на среду она может опуститься до нуля градусов.
Ветер западный, 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.
В Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности до 21:00 мск 28 апреля из-за ветра.