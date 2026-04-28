В Москве начали маркировать входящие вызовы с телефонов городских горячих линий

Собеседник агентства уточнил, что проект распространяется на столичные сервисы, организации и горячие линии, специалисты которых могут звонить горожанам, например, чтобы сообщить статус по оставленной заявке или проинформировать о возможностях. Их названия будут отображаться на экране мобильного телефона на кириллице (и аналогично на латинице) вместо неизвестного номера телефона. Например, КЦ «Московский транспорт», «Госинспекция по недвижимости», «Единый диспетчерский центр: опрос», «Департамент труда и социальной защиты населения», «Система видеонаблюдения Москвы», «Роспотребнадзор по городу Москве», «Фонд МИК» (Московский инновационный кластер) и так далее.