В Москве начали маркировать входящие вызовы с телефонов городских горячих линий

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы запустил пилотный проект по маркировке входящих вызовов с номеров городских горячих линий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«В Москве для защиты горожан от мошенников начали маркировать входящие вызовы с номеров семи городских горячих линий. Теперь при входящем вызове на экране мобильного телефона будет автоматически отображаться название ведомства или горячей линии. Участниками пилотного проекта стали операторы “Билайн” и Т2», — сказали в департаменте.
Собеседник агентства уточнил, что проект распространяется на столичные сервисы, организации и горячие линии, специалисты которых могут звонить горожанам, например, чтобы сообщить статус по оставленной заявке или проинформировать о возможностях. Их названия будут отображаться на экране мобильного телефона на кириллице (и аналогично на латинице) вместо неизвестного номера телефона. Например, КЦ «Московский транспорт», «Госинспекция по недвижимости», «Единый диспетчерский центр: опрос», «Департамент труда и социальной защиты населения», «Система видеонаблюдения Москвы», «Роспотребнадзор по городу Москве», «Фонд МИК» (Московский инновационный кластер) и так далее.
«Мы продолжаем последовательно выстраивать экосистему, где технологии работают на защиту людей, в том числе от кибермошенничества. Внедрение такого системного решения исключает возможность подмены городских номеров. Благодаря этому жители столицы могут быть уверены: если на экране телефона появилось название организации, сервиса или горячей линии — на связи специалист городской службы, и звонку можно доверять», — пояснил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий, слова которого приводит пресс-служба.
Как уточнили в департаменте, после тестирования технологии проект расширят и на другие номера городских горячих линий, а также на абонентов всех сотовых операторов «большой четверки».
Общегородской контакт-центр работает в Москве с 2011 года и отвечает в среднем на 5 млн обращений ежемесячно. Для жителей столицы действуют 70 горячих линий. В число самых востребованных входят единая медицинская справочная служба, куда можно позвонить по номеру 122, единый диспетчерский центр (+7 495 539 −53 −53), единая справочная служба правительства Москвы (+7 495 777 −77 −77) и контакт-центр «Московский транспорт» (+7 495 539 −54 −54).