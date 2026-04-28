Мана вскрылась, красноярцы наблюдают за ледоходом

С наступлением весны и теплой погоды в Красноярском крае идет вскрытие малых рек — они освобождаются от ледяного покрова. Накануне ото льда начала освобождаться река Мана. И сегодня утром, 28 апреля, жители Красноярска могут наблюдать за льдинами, идущими по Енисею. Это явление традиционно приковывает внимание горожан — красноярцы снимают видео и стремятся сделать красивые фотографии. И в погоне за красивым кадром не всегда помнят о безопасности. Ледоход — красивое, но опасное зрелище. Соблюдайте правила безопасности: не подходите близко к воде и не пытайтесь переправиться через реку. Берегите себя! — предостерегают специалисты КГКУ «Спасатель».