Как отличить черемшу от ядовитой чемерицы

Корневище чемерицы употребляется в медицине для добывания настойки чемерицы. В народной медицине чемерица употребляется для присыпки ран у скота, от чемера, а также от педикулеза. Иногда под названием «чемерица» подразумевают другое растение — Морозник. Как инсектициды могут применяться чемерицы белая, остродольная, даурская и чашецветная. Настой корневищ чемерицы черной хорошо заживляет ссадины и раны. Все растение ядовито, даже при наружном использовании может вызвать отравление до смертельного исхода.