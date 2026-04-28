Как отличить черемшу от ядовитой чемерицы

Весной многие попадают в больницу с отравлением, наевшись чемерицы вместо полезной черемши. Часто люди просто не знают, как отличить дикий лук от листьев ядовитого растения. Из-за того, что они выглядят очень похоже, это совсем непросто, но способ есть.
Что такое черемша?
Черемша — иные названия Лук медвежий или Дикий чеснок — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук. Луковица удлиненная, толщиной около 1 см, с расщепляющимися на параллельные волокна оболочками. Луковица не прикреплена к корневищу. Стебель трехгранный, высотой 15—50 см. Листья в числе двух, немного короче стебля, ланцетные или продолговатые, острые, шириной 3—5 см. Цветет с апреля по июнь.
Листья, стебли и луковицы обладают сильным чесночным запахом благодаря содержанию гликозида аллиина и эфирного масла. В растении много аскорбиновой кислоты. Чем выше в горах растет черемша, тем большее содержание витамина C в растении. Кроме того во всех частях растения имеется белок, фруктоза, минеральные соли, фитонциды, лизоцим, каротин. В пищу употребляют стебель, листья и луковицу растения. Листья черемши обычно собирают весной до цветения.
Что такое чемерица?
Чемерица — род растений семейства Мелантиевые. Стеблевые листья широкие, складчатые, эллиптические. Растение ядовитое, содержит большое количество стероидных алкалоидов, которые приводят к сердечной недостаточности и отравлению при проглатывании. Все части растения ядовиты, а корни содержат самое большое количество ядовитых веществ. При этом даже одного ядовитого листа в пучке достаточно для отравления. Симптомы обычно проявляются в промежутке от получаса до четырех часов после проглатывания.
Корневище чемерицы употребляется в медицине для добывания настойки чемерицы. В народной медицине чемерица употребляется для присыпки ран у скота, от чемера, а также от педикулеза. Иногда под названием «чемерица» подразумевают другое растение — Морозник. Как инсектициды могут применяться чемерицы белая, остродольная, даурская и чашецветная. Настой корневищ чемерицы черной хорошо заживляет ссадины и раны. Все растение ядовито, даже при наружном использовании может вызвать отравление до смертельного исхода.
Чем полезна черемша?
Черемша обладает не только легендарной пищевой ценностью, как кладезь витамином и микроэлементов, но и известна как древнее лекарственное растение и прекрасный природный антибиотик. Черемша полезна для работы сердца, способна понижать кровяное давление и блокирует образование холестериновых бляшек, помогает поддерживать мужскую силу. В народной медицине ее употребляют при авитаминозе и атеросклерозе, кожных заболеваниях и ревматизме. Пряный вкус растения делает его отличным глистогонным средством.
Кому противопоказана черемша?
Черемша противопоказана при панкреатитах, холециститах, гепатитах, воспалениях желудка и кишечника из-за возбуждающего действия на пищеварение. Она также не рекомендуется беременным, а также людям с гастритом, язвой желудка и эпилепсией. Нельзя злоупотреблять настоями из черемши, так как они пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему, а кроме того, могут спровоцировать головные боли, бессонницу, расстройство желудка.
Как есть черемшу?
В пищу употребляют стебель, листья и луковицу растения. Собранную траву используют в свежем виде как пряность в салаты, супы, овощи, как начинку для пирогов. Траву квасят, солят и маринуют; сушить ее не рекомендуется, поскольку в таком состоянии черемша теряет часть своих ценных качеств.
Как отличить черемшу от чемерицы?
• Цвет листьев: у черемши — темно-зеленые, плотные, а у чемерицы — светло-зеленые, мягкие;
• Форма листа: черемша — ланцетная, продолговатая, у чемерицы — широкая, складчатая;
• Количество листьев: у черемши 2−4 листа, у чемерицы — 5 и более;
• Окраска стебля: черемша — бордовая у основания; чемерица — белёсая;
• Аромат: черемша — ярко выраженный чесночный, а чемерица — без запаха.
Каковы первые симптомы отравления?
Сильное жжение языка, жажда, тошнота, рвота. Затем появляются мышечные судороги, непреодолимое чувство страха, замедляется пульс.
Что нужно делать, если вы отравились?
В первую очередь необходимо сразу вызвать врача. Отравление чемерицей очень опасно, человек может даже умереть. В качестве первой помощи, до прихода врача нужно промыть желудок раствором активированного угля, на голову — положить ледяной компресс.
***
Весенний поход за черемшой требует особой осторожности. Главное правило — всегда проверять характерный чесночный запах. При сборе зелени необходимо внимательно осматривать растения, считать количество листьев и нюхать их. Ну, а если вы решили использовать черемшу в кулинарии, помните о мере. Это не лекарство, а витаминная добавка к рациону.
