Горят разбросанные обломки, не выжил никто: пассажирский самолет разбился в Южном Судане

Очевидцы сняли на видео место падения самолёта в Южном Судане.

Источник: Комсомольская правда

В Южном Судане 28 апреля произошла трагедия. В авиакатастрофе погибли 14 человек. Среди них пассажиры и пилот. ЧП случилось на подлете к столице Южного Судана Джубе. Об этом оповестило издание Eastafrican.

Среди погибших числятся иностранцы. По имеющимся данным, на борту находилось двое граждан Кении. Утверждается, что инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий. Как отмечает издание, на управление воздушным бортом повлияла низкая видимость.

«Два гражданина Кении погибли в числе 14 пассажиров и пилота зарегистрированного в Кении самолета Cessna компании CityLink Aviation при аварии на подлете к Джубе», — говорится в материале.

Остальными жертвами авиакатастрофы стали граждане Южного Судана. Согласно видео очевидцев, самолет рухнул в холмистой местности. На кадрах видны горящие обломки воздушного судна.

Несколькими днями ранее самолет упал на автомобильную парковку в Калифорнии. ЧП произошло вблизи магазина в районе Пакоима. Борт Cessna задел линии электропередач, после чего потерял управление. Очевидцы своими силами приподняли воздушное судно и вытащили пилота. Самолет находился рядом с автомобилями на пересечении бульвара Ван Найс и проспекта Ралстон до прибытия специалистов.

Еще один инцидент произошел с самолетом Cessna 19 апреля. Пилот легкомоторного судна погиб в авиакатастрофе. Самолет разбился во дворе жилого дома у города Тампа, в штате Флорида. Крушение зафиксировали в 08:35 19 апреля. Пилот скончался на месте от полученных травм, здание получило незначительные повреждения. На месте ЧП возник пожар. О причинах катастрофы информации не поступало.

Выяснились детали инцидента месячной давности, произошедшего в аэропорту Нью-Йорка. Так, 22 марта случилось столкновение между самолетом и пожарной машиной. Указывается, что причиной авиакатастрофы в аэропорту стала ошибка диспетчеров. Они разрешили пожарной машине выехать на взлетно-посадочную полосу. В это время самолет приблизился к транспортному средству. Позже стало также известно о проблемах с сигнальными огнями. На пожарном транспорте отсутствовали транспондеры.