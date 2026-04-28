Горят разбросанные обломки, не выжил никто: пассажирский самолет разбился в Южном Судане

Выяснились детали инцидента месячной давности, произошедшего в аэропорту Нью-Йорка. Так, 22 марта случилось столкновение между самолетом и пожарной машиной. Указывается, что причиной авиакатастрофы в аэропорту стала ошибка диспетчеров. Они разрешили пожарной машине выехать на взлетно-посадочную полосу. В это время самолет приблизился к транспортному средству. Позже стало также известно о проблемах с сигнальными огнями. На пожарном транспорте отсутствовали транспондеры.