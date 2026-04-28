Суд взыскал деньги с мошенника по иску прокуратуры ЕАО

66 летняя жительница Облученского района стала жертвой мошенников в сентябре 2025 года. Женщина увидела рекламу инвестиций, перешла по ссылке и зарегистрировалась на сайте. Затем ей начали звонить и убеждать внести предоплату — сначала 9,5 тыс. рублей, а затем и дополнительные суммы, сообщает прокуратура по ЕАО. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Поверив обещаниям о доходности инвестиций, потерпевшая в общей сложности перевела злоумышленникам 370 тыс. рублей. Как только мошенники получили нужную сумму, они прекратили выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ходе следствия установили лицо, получившее один из переводов, — так называемого дроппера.
В интересах пострадавшей прокуратура Облученского района подала в суд иск о взыскании с него 28 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объёме.
Сейчас прокуратура района контролирует исполнение судебного решения, а также следит за ходом и результатами расследования уголовного дела.
