Суд взыскал деньги с мошенника по иску прокуратуры ЕАО

66 летняя жительница Облученского района стала жертвой мошенников.

Источник: Комсомольская правда

66 летняя жительница Облученского района стала жертвой мошенников в сентябре 2025 года. Женщина увидела рекламу инвестиций, перешла по ссылке и зарегистрировалась на сайте. Затем ей начали звонить и убеждать внести предоплату — сначала 9,5 тыс. рублей, а затем и дополнительные суммы, сообщает прокуратура по ЕАО. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Поверив обещаниям о доходности инвестиций, потерпевшая в общей сложности перевела злоумышленникам 370 тыс. рублей. Как только мошенники получили нужную сумму, они прекратили выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ходе следствия установили лицо, получившее один из переводов, — так называемого дроппера.

В интересах пострадавшей прокуратура Облученского района подала в суд иск о взыскании с него 28 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объёме.

Сейчас прокуратура района контролирует исполнение судебного решения, а также следит за ходом и результатами расследования уголовного дела.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru