28 апреля в Пермском крае может стать самым ветреным днём с начала года

Ветер 28 апреля может стать самым сильным с начала года в Пермском крае, сообщает рассказал в своём телеграм-канале «Опасные природные явления» доктор географических наук Андрей Шихов.
По данным учёного, во вторник над регионом пройдёт холодный фронт, который принесёт небольшие осадки. Температура днём ожидается около +7… +12˚С. В Перми возможны кратковременные ливневые дожди.
На большей части Пермского края 28 апреля усилится ветер, в порывах он может достигать 15−18 м/с. Эксперт отмечает, что это будет самый ветряный день с начала года.
Напомним, в ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили жителей о непогоде, из-за которой возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и рост числа ДТП. Ведомство просит горожан быть осторожными и внимательными.