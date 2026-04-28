Директора кинотеатра оштрафовали за неисполнение решения суда в Приморье

Ленинский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор генеральному директору кинотеатра «Москва». Его признали виновным в злостном неисполнении решения суда. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В июне 2021 года Арбитражный суд Приморского края обязал компанию освободить несколько нежилых помещений в кинотеатре «Москва» на Океанском проспекте. Но генеральный директор три года игнорировал это решение. С 2021 по 2024 год он умышленно не выполнял требования суда.
«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Иск администрации города Владивостока к компании на сумму более 43 миллионов рублей судом оставлен без рассмотрения», — рассказали в прокуратуре Приморского края.
Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с необоснованным решением по гражданскому иску.