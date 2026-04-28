В России планируют создать центр информационной безопасности транспорта

Отраслевой центр обеспечения информационной безопасности в сфере транспорта собираются учредить в России, следует из законопроекта о транспортной политике РФ.
«С целью координации деятельности по обеспечению информационной безопасности в отрасли транспорта создается отраслевой центр информационной безопасности транспортной системы, функции которого выполняет подведомственное уполномоченному органу государственное учреждение», — уточняется в документе.
Эта структура будет отслеживать и анализировать угрозы информационной безопасности и происшествия на транспорте, а также расследовать такие случаи и осуществлять ликвидацию их последствий. Кроме того, центр должен наладить взаимодействие с национальными и международными организациями для обмена информацией об опасностях.
При этом ему хотят поручить вести отраслевой реестр происшествий и собирать данные об уязвимостях объектов критически важной информационной инфраструктуры в транспортной сфере. Помимо этого, определены ключевые направления информационной безопасности отрасли, включая выявление и нейтрализацию кибератак.
Они также включают обеспечение устойчивости функционирования объектов критической информационной инфраструктуры отрасли, организацию эффективного межведомственного взаимодействия, нормативное правовое и методическое регулирование.
Напомним, в августе 2023 года в Польше неизвестные совершили компьютерный взлом и остановили движение поездов в районе Щецина. Они обездвижили одновременно две ветки. Кроме того, хакеры включили на железнодорожных частотах гимн РФ и фрагмент речи президента России Владимира Путина.